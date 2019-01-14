القبض على المتهمين بقتل شخصين بسبب الخلاف على حصيلة سرقة

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين بقتل شخصين بإطلاق النار عليهما والعثور على جثتيهما بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.  

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا، وأنهم عقب سرقتهم كمية من حديد التسليح الخاص بإحدى الشركات من موقع بناء تحت الإنشاء، اختلفوا على تقسيم حصيلة السرقة، فتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

تمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليهما هما "خالد.إ.س" و" ياسر.س.س"، من "البدو"، كما تبين أن السيارة الملاكى ملك أحدهما.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثتين لشخصين داخل سيارة ملاكى بطريق الواحات.

فانتقل المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت معاينة السيارة ومناظرة الجثتين، أنهما شخصين مصابين بأعيرة نارية.

وشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتمكن رجال المباحث من كشف هوية مرتكبى الجريمة والقبض عليهم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواءان محمد عبد التواب ومحمد الألفى، وتولت النيابة التحقيق.


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