» مصر تحقق فوزًا غاليًا على الأرجنتين في مونديال اليد

حقق المنتخب المصري لكرة اليد أول انتصاراته في مونديال اليد، خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 22-20، بالجولة الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك.
وانتهى الشوط الأول بتقدم راقصي التانجو بنتيجة 9-8، قبل أن يقلب لاعبي الفراعنة الطاولة في الشوط الثاني.
وبتلك النتيجة، حقق الفراعنة أول نقطتين في البطولة لتحافظ على أمالها في التأهل للدور الثاني، وتصبح في المركز الرابع مؤقتا.
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