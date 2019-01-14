» مصر تحقق فوزًا غاليًا على الأرجنتين في مونديال اليد

14 يناير 2019 - 08:38 م

حقق المنتخب المصري لكرة اليد أول انتصاراته في مونديال اليد، خلال المباراة التي جمعته بنظيره الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 22-20، بالجولة الثالثة من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم راقصي التانجو بنتيجة 9-8، قبل أن يقلب لاعبي الفراعنة الطاولة في الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة، حقق الفراعنة أول نقطتين في البطولة لتحافظ على أمالها في التأهل للدور الثاني، وتصبح في المركز الرابع مؤقتا.