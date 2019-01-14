» غدا.. نظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين على حبسه

14 يناير 2019 - 08:55 م

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، غدا الثلاثاء، أولى جلسات استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على حبسه سنتين في قضية "التعليم المفتوح".

وقال "عاشور" في رسالة لجموع المحامين، إنه قرر الترافع في القضية بنفسه، مضيفا: "ليس تقليلًا من شأن أحد من المترافعين من المحامين، ولا حجبًا لأحد منهم، ولكن لحرصه، وذلك لأن هذه القضية ليست فقط قضيته، لكنها قضية نقابة المحامين، والنقيب أولى بالدفاع عن النقابة من أي محام آخر".

وأضاف أن المحامين في انتفاضتهم عن نقابة المحامين قد أثبتوا أن النقابة تقف صفًا واحدًا، وتدافع عن شرفها المهني، وحقوقها المكتسبة، وحماية أعضائها بكل الوسائل القانونية المتاحة، مشيرا إلى أن مجلس نقابة المحامين، نقيبًا وأعضاءً، حرص كل الحرص على أن يثبت هذا اليقين لدى جميع المحامين، واتخذ كل الإجراءات التي تحافظ على مهنة المحاماة في مواجهة غزو التعليم المفتوح وغير المشتغلين ممن احتلوا جداول النقابة ليقتسموا مع المحامين المشتغلين أموالهم التي ادخروها طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن نقابة المحامين صاحبة قضية واضحة وعادلة.

وشدد على أن المحامين قادرون على الحفاظ على هيبتهم، والوقوف بوقار شديد في محكمة جميعنا يعتز بمصداقيتها وعدالتها وقضاتها، ولن نسمح لأحد بأن يدخلنا في معارك جانبية لا مع الشرطة، ولا العاملين في المحكمة، ولا أن يفتعل الخصومة البينية بين المحامين بعضهم بعضا".

ويعقب الجلسة عقد مؤتمر في تمام الساعة 12 ظهرا بنادي المحامين النهري في المعادي، للقاء جموع المحامين، والتشاور في القضايا المختلفة، والمستقبل القادم للمحاماة والمحامين.

وكانت محكمة جنح المقطم، قد أصدرت حكمًا بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم.