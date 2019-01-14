  • الإثنين 14 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:39 م
بحث متقدم
أرشيفية

«10 آلاف جنيه راتبًا للطبيب».. هل يقبلون؟

بومبيو وبن سلمان

تفاصيل اتفاق «بن سلمان» مع وزير الخارجية الأمريكي

أرشيفية

«نواب» لوزيرة البيئة: محاربة الزحف العمراني ليس الحل

الغاز الإسرائيلي

إسرائيل تقرر مضاعفة صادرات الغاز لمصر

السيسي مع المحافظين

هذه أسباب لقاءات «السيسي» بالمحافظين ووفودهم

اجتماع السيسي

بتوجيهات السيسي.. "منتزه الإسكندرية" قبلة جديدة للسياحة العالمية

فيديو الحضن

«الأزهر» توضح موقف «طالبة الحضن» بعد تدخل «الطيب»

الشاب الألماني

مصر تُرحِّل الشاب الألماني الثاني المتهم بالانتماء لـ«داعش»

وزير الطاقة الإسرائيلي

ماذا قال الوزير الإسرائيلي عن مشاركته في مؤتمر بالقاهرة؟

الدكتور علي عبدالعال

«عبدالعال» يكشف سبب رفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

الحبس 7 سنوات و6 أشهر لسائق تسبب في وفاة ضابطين

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

#

وفاة شخص وإصابة آخرين فى حريق بناقلة نفط بهونج كونج

#

شاهد.. حريق ضخم يلتهم 600 منزل

#

10 سنوات لشقيق "جولن"

وفاة

حبس

ضبط

سائق

قضت محكمة جنايات العياط برئاسة المستشار ضياء الدرجلي، بحبس سائق سيارة نقل 7 سنوات و6 أشهر بعد تسببه في مصرع ضابطي شرطة بمنطقة العياط بأحد الأكمنة.

وكان الضابطان قد لقيا مصرعهما وأصيب مدنيان آخران، إثر اصطدام سيارة نقل بهم في أثناء تواجدهم في كمين بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، حيث جاء في التحريات والتحقيقات؛ التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشهيدين هما، النقيب جمال صلاح، رئيس نقطة كفر عمار، والملازم أول عمر مجدي ضابط مباحث فرقة البدرشين والعياط.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، والعميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس مباحث القطاع، أنَّ الضابطين كانا متواجدين في اللجنة المرورية في أثناء أداء عملهما "فحص تراخيص سيارة مشتبه بها".

وبينت التحريات، أنَّ سائق السيارة النقل كان يسير بسرعة جنونية، وأطاح بأفراد الكمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة اثنين مدنيين، وعليه انطلقت قوة من باقي أفراد الكمين، وتمكّنت من ضبط السائق مرتكب الحادث.

وأُخطر المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف، وانتقل فريق من النيابة، التي أجرت معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وصرّحت بدفن المتوفيين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت استجواب السائق المتسبب في الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد شهرين.. معاقبة الترجي بسبب الاعتداء على حافلة الأهلي
» غدا.. نظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين على حبسه
» ضبط مواطن تهرب من تسديد غرامة 10 جنيهات
» الأمير السعودي تركي الفيصل يحذر من الانسحاب الأمريكي من سوريا
» مصر تحقق فوزًا غاليًا على الأرجنتين في مونديال اليد
» ترامب: لم أعمل مع روسيا على الإطلاق
» «الحاج».. لقب حصرى لأعضاء مكتب الإرشاد
» حملة قومية ضد شلل الأطفال تنطلق 24 فبراير وتستمر 4 أيام
» ذبح عجل أمام منزل قاتل «عروس بنها»
» إسرائيل تعترف بقصف مطار دمشق الدولي
» قطر تكشف موقفها من عودة سفارتها لسوريا

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي