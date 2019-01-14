الحبس 7 سنوات و6 أشهر لسائق تسبب في وفاة ضابطين

14 يناير 2019 - 09:00 م

قضت محكمة جنايات العياط برئاسة المستشار ضياء الدرجلي، بحبس سائق سيارة نقل 7 سنوات و6 أشهر بعد تسببه في مصرع ضابطي شرطة بمنطقة العياط بأحد الأكمنة.

وكان الضابطان قد لقيا مصرعهما وأصيب مدنيان آخران، إثر اصطدام سيارة نقل بهم في أثناء تواجدهم في كمين بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، حيث جاء في التحريات والتحقيقات؛ التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشهيدين هما، النقيب جمال صلاح، رئيس نقطة كفر عمار، والملازم أول عمر مجدي ضابط مباحث فرقة البدرشين والعياط.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، والعميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس مباحث القطاع، أنَّ الضابطين كانا متواجدين في اللجنة المرورية في أثناء أداء عملهما "فحص تراخيص سيارة مشتبه بها".

وبينت التحريات، أنَّ سائق السيارة النقل كان يسير بسرعة جنونية، وأطاح بأفراد الكمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة اثنين مدنيين، وعليه انطلقت قوة من باقي أفراد الكمين، وتمكّنت من ضبط السائق مرتكب الحادث.

وأُخطر المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف، وانتقل فريق من النيابة، التي أجرت معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وصرّحت بدفن المتوفيين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت استجواب السائق المتسبب في الحادث.