ضبط ربة منزل بتهمة التزوير والاستيلاء على قطعة أرض

14 يناير 2019 - 09:02 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط ربة منزل لاشتراكها مع آخرين في الإستيلاء على الأراضي والوحدات السكنية بإستخدام عقود وتوكيلات مزورة في الجيزة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة بورود معلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، بقيام كلاً من ربة منزل، 28 سنة، مقيمة بحزيرة الذهب بالجيزة، ومحام 46 سنة مقيم بمدينة بلبيس الشرقية، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في الاستيلاء على الأراضي والوحدات السكنية وتزوير العقود والتوكيلات بالإشتراك مع آخرين، وكذا تزوير محررات رسمية بقصد التعامل مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة للإستيلاء على قطعة أرض ملك "طبيب" بمنطقة "البنفسج"، بالتجمع الخامس، والتى تقدر ثمنها بحوالي 10 ملايين جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبط ربة المنزل، وبحوزتها بعض الأوراق والمحررات الرسمية الخاصة بقطعة الأرض "مزورة"، وبمواجهتهما اعترفت بالإشتراك مع المحامي وشخص آخر "جارى تحديده وضبطه، وكذا المحامي".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارِ العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.