«العناني»: أصغر غلطة عند الأثري تحدث ضجة بالعالم كله

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خالد العناني

وزير الآثار

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن عام 2018 شهد افتتاح أكثر من 15 مشروع ما بين افتتاحات وتطوير، 3 منهم تمت بتشريف من رئيس الجمهورية.

وأضاف "العنانى" خلال عيد الآثاريين الثالث عشر، بدار الأوبرا المصرية، أن الأثري يقوم بمجهودات عظيمة، لكن أصغر غلطة يرتكبها تحدث صدى في العالم كله.

وأعلن الوزير عن مكافأة خاصة لكافة الآثريين بمناسبة العيد الـ13، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى العاملين من خلال تثبيت أكثر من 2000 عامل مؤقت وكما تعمل على الحصول على موافقة المالية بزيادة الرواتب والمكافآت.


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