تفاصيل اتفاق «بن سلمان» مع وزير الخارجية الأمريكي

14 يناير 2019 - 09:14 م

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الحاجة إلى التقيد ببنود اتفاق السويد حول اليمن، خاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، غربي البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، عبر "تويتر": "التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، ولي العهد محمد بن سلمان".

وأضافت السفارة: "فيما يتعلق باليمن، تم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة، والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة"، متابعة "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع".

وكان بومبيو، التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نقلت السفارة عن بومبيو قوله "لقاء مثمر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك اليمن، وإيران، وأفغانستان"، متابعا "أعبر عن امتناني لدعم السعودية للعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن وعملية السلام في أفغانستان".

?وكان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، وصل إلى السعودية، مساء أمس الأحد، ضمن جولة بدأها بزيارة العراق، ومصر، والبحرين، والإمارات، وقطر، مرورا بالسعودية، وتقوده أيضا إلى الأردن وسلطنة عمان والكويت، يبحث خلالها علاقات التعاون، والتطورات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب.