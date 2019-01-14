متحدث «الوزراء»: ما يحدث في العاصمة الجديدة ثورة عمرانية

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المستشار نادر سعد
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مصطفى مدبولى

العاصمة الجديدة

نادر سعد

علق المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إن هذه الجولة هدفها الوقوف على مدى التقدم المحرز في عدد من المشروعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء لم تكن لديه أية ملاحظات سلبية على جريان العمل في العاصمة الجديدة، معقبًا: «العمل هناك يسير على أفضل وجه».

وأوضح أن ما تشهده مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، يعتبر ثورة إنشائية وعمرانية، متابعًا: «ما يحدث في العاصمة الإدارية يجعلك تشعر بالفخر والاعتزاز الشديد، وتشعر أنك تعيش في مصر مختلفة عن مصر التي كنت تعيشها منذ 6 سنوات».

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات والأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


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