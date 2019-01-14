«10 آلاف جنيه راتبًا للطبيب».. هل يقبلون؟

14 يناير 2019 - 09:22 م

«الأطباء»: رفع الراتب لـ10 آلاف سيوقف موجة الهجرة والاستقالات



أشاد أعضاء بنقابة الأطباء بمقترح رفع رواتب الأطباء لـ10 آلاف جنيه، على اعتبار أنه سيساعدهم على التغلب على أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة لأسرهم، فضلا عن كونه سيحد من موجة الهجرة والاستقالات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وطالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بضرورة رفع رواتب الأطباء لتصبح 10 آلاف جنيه، مبررة ذلك بأن الطبيب عصب المنظومة الطبية في مصر ولا بد من الاهتمام به من حيث توفير المناخ الملائم للعمل، ومنحه راتبًا عاليًا يساعده على ضغوط الحياة.

وتابعت في حديث لها: «مصر طاردة للأطباء؛ لأن الطبيب لم يحصل على حقه، وعصب المنظومة الطبية الطبيب، ولدينا 80 ألف طبيب خارج المنظومة والـ170 ألفا يفكرون في الخروج».

وردًا على سؤال حول زيادة عدد المستشفيات المغلقة داخل الدولة وكيفية حل هذه الأزمة، أضافت «ثابت» أن البرلمان يتابع مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، هذا الملف بشكل عاجل، مشددة على ضرورة الاهتمام بالطبيب والتمريض في الفترة الحالية حتى تتم محاصرة العجز في الأطباء وبالتالي تشغيل المستشفيات.

وبسؤالها عما إذا كان هذا تمييزًا للأطباء عن الخريجين من مختلف الكليات، قالت: «هذا ليس تمييزًا على الإطلاق الطبيب ظل يدرس 84 شهرًا ويتخرج على الدرجة الثالثة مثل خريجي الكليات الأخرى التي يدرس فيها 36 شهرًا».

وأكدت أن حل مشاكل المنظومة الصحية في مصر يتطلب رعاية الأطباء لتحسين الخدمة الطبية وتلك الرعاية تتم من خلال التخفيف عنه، خاصة أن هناك أطباء تحصل على شيفتات إضافية بالمستشفيات الخاصة لتحسين الدخل، مستطردة: الوزير أحمد عماد الدين قبل خروجه من الوزارة قال إنه سيعمل على رفع راتب الطبيب إلى 20 ألف جنيه ولكن 10 ألف مناسب.

الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، قال إنه من الجيد أن يطالب البعض برفع رواتب الأطباء المتدنية، معتبرًا أنها مشكلة تخص مصر كلها وليس الأطباء وحدهم.

وأوضح «سمير»، لـ«المصريون»، أنه في ظل موجة الغلاء التي طالت جميع السلع والمنتجات والعقارات، وارتفاع أسعار الدراسات العليات المفروضة على الأطباء والتي تصل لـ7 و8 آلاف جنيه، فإن الرواتب الحالية لا تمكن الأطباء من توفير حياة كريمة لأسرهم، وبالتالي يفكر في البحث عن فرصة سفر يستطيع من خلالها تحقيق طموحاته ورغباته المشروعة.

عضو مجلس النقابة السابق، أشار إلى ضرورة رفع الرواتب؛ لإيقاف هجرة الأطباء والتي وصلت حاليًا لـ60%، وكذلك للحفاظ على الـ40% المتبقية والتي تفكر بجدية هي الأخرى في الهجرة.

وبرأي «سمير»، فإن رفع الرواتب هي حل جزء من المشكلة، لافتًا إلى وجود مشكلات أخرى يجب العمل على حلها، ومنعها الاعتداءات على الأطباء والمسؤولية الطبية وتوفير المستلزمات الطبية من أدوات وأجهزة.

فيما، قال محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن رفع رواتب الأطباء مسألة واجبة، منوهًا بأن هناك قانونًا مقدمًا منذ سنوات للبرلمان تحت اسم «كادر الأطباء»، غير أنه لم يبت فيه حتى اليوم، ولم يتعاط معه أحد.

وأوضح «عزام»، لـ«المصريون»، أن القانون يقوم على إعطاء أجر معقول للأطباء مقابل خدمة حقيقية، إضافة إلى أنه يثمن التحرك الشامل، بمعنى أن الطبيب الذي يتفرغ للعمل الحكومي يحصل على راتب أعلى من غير المتفرغ.

واعتبر أن تطبيق هذه القانون سيساعد على حل أزمات المنظومة الصحية، وكذلك سيحد من موجة الهجرة، وكذلك من الاستقالات التي وصلت خلال السنوات الثلاث الماضية لنحو 6 آلاف طبيب.

ورأى أن ما يحدث حاليًا هو إعطاء مقابل وهمي في مقابل خدمة وهمية، الأمر الذي اعتبره استمرارًا للأوضاع السيئة، علاوة على أنه لن يحل الأزمة بل سيزيد الأمور سوءًا.

وسابقًا، شكت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من وجود عجز شديد في الأطباء، قائلة: «مش لاقيين بني آدمين يشتغلوا».

وأضافت «زايد» أن 60% من الأطباء موجودون في السعودية، والباقي يسعى للعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها طالبت كثيرا بوضع حد للإعارات للخارج، في ظل وجود زيادة غير مبررة في عدد الصيادلة، لافتة إلى سعيها لزيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض مثل العريش، والسويس ودمنهور والأقصر وحلوان.

وأكدت: «رغم عمل مشروع الكادر وتحسين المرتبات فإن الأداء لم يتحسن»، متابعة: «مش هقدر أنافس رواتب السعودية والقطاع الخاص ونعاني من عجز شديد».