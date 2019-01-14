» بعد شهرين.. معاقبة الترجي بسبب الاعتداء على حافلة الأهلي

14 يناير 2019 - 09:23 م

أكد نادي الترجي التونسي تعرضه لعقوبة من قبل لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب الاعتداء على حافلة الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الترجي، عبر موقعه الرسمي، أنه تعرض لعقوبة الحرمان من جماهيره لمباراتين، على خلفية أحداث نهائي أفريقيا الماضي، والاعتداء الذي حدث على حافلة الأهلي قبل المباراة، وإشعال الشماريخ، وذلك طبقا لما جاء في قرار "الكاف".

وتعرض هشام محمد، لاعب الأهلي، للإصابة أثناء ذهاب الفريق لملعب رادس، بعد تعرض حافلة الفريق للاعتداء من قبل جماهير الترجي.

وتأتي قرارات الكاف بعد أكثر من شهرين من إياب نهائي البطولة، الذي أقيم 9 نوفمبر بملعب رادس وفاز فيه الترجي بنتيجة 3-1، ليتوج باللقب بمجموعة المباراتين، حيث خسر ذهابا بنتيجة 0-3.