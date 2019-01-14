نياشين ومناصب الإخوان.. حكايات وأسرار

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"الأستاذ" خاص بالمرشد.. "المراقب العام" لوكيله.."الحاج" لأعضاء مكتب الإرشاد.. والسمع والطاعة لأفراد الجماعة

لا يعرف الكثير عن الإخوان إلا كلمة المرشد وجماعة الإخوان، لكن هناك ألقاب ومناصب خاصة بالترتيب الإدارى للجماعة لا يحملها إلا القادة فقط.

فكلمة الأستاذ خاصة بالمرشد، فكل من يتولى منصب الإرشاد يلقب بالأستاذ، ولا ينادى أحد بهذا اللقب إلا المرشد فقط.

بينما يكون منصب الحاج، لكل من يتولى مكتب الإرشاد فهو لقب خاص بأعضاء مكتب الإرشاد فقط.

وعقب إنشاء التنظيم الدولى للإخوان، هناك مسئول عام للإخوان فى كل دولة، ويعرف المسئول بالمراقب، وهو تابع للمرشد فى مصر.

وصارت هذه الألقاب معلومة ومعروفة بين الجماعة، ولا يعرفها الكثير من خارجها.

«عبد الكريم زيدان» أشهر مراقبى الإخوان فى العراق

«الحاج».. لقب حصرى لأعضاء مكتب الإرشاد

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