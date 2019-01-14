» ترامب يكشف معلومة هامة بشأن عمله مع روسيا

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كاتب أمريكي يحذر "ترامب" من يوم القيامة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن يكون قد عمل مع روسيا، وذلك بعد الجدل حول عدم إنكاره ذلك عند سؤاله عن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقته بموسكو نهاية الأسبوع المنصرم.
وقبل مغادرته إلى ولاية "نيو أورلينز"، قال ترامب في حديث للصحفيين قرب البيت الأبيض "لم أعمل قط مع روسيا، وأنتم تعلمون هذا الجواب أكثر من غيركم"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأضاف أنها "مجرد خدعة كبيرة، مجرد خدعة".
ويأتي رد الرئيس الأمريكي على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول فتح الـ "FBI" تحقيقا لمعرفة حقيقة عمل ترامب مع موسكو.
وعندما قام أحد الصحفيين في قناة "فوكس نيوز"، السبت، بسؤاله عما إذا كان يعمل مع روسيا، لم ينكر الرئيس الأمريكي الأمر، وقال إن "السؤال كان مهينا بالنسبة له".
وهاجم ترامب ضباط الـ "FBI" بسبب ما اعتبره تحيزا ضده قائلا: "القائمون على تلك التحقيقات كانوا أشخاصا عرفوا بأنهم أوغاد".
وتابع قائلا: "يمكنكم القول إنهم رجال شرطة قذرون". 

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