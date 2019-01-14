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أثينا.. ألفا مدرس يحتجون على تشديد شروط التعيين

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ضبط مدرس متهم بالتعدي على طالبين

تظاهر نحو ألفي مدرس وسط العاصمة اليونانية أثينا، احتجاجا على مشروع قانون لتعديل معايير تعيين المدرسين.
وتجمع المتظاهرون ومعظمهم مدرسون يعملون بعقود مؤقتة، في ميدان سينتاغما، الإثنين، تلبية لدعوة نقابات عدة احتجاجا على تشديد شروط التعيين.
وأحرق المتظاهرون لافتة كتبوا عليها " شهادة البطالة"، وحاولو تسلق سلالم مبنى البرلمان، إلا أن عناصر الأمن منعتهم من اقتحام المبنى.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين هاجموا رجال الأمن بالعصي، حيث أصيب عدد من المحتجين بجروح طفيفة.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، الاثنين، على جملة تعديلات بشأن توظيف وتعيين المدرسين.
ويخفض مشروع القانون من النقاط المحتسبة على الخبرة وأعوام التدريس، أثناء التعيين، مقابل زيادة النقاط بالنسبة للحائزين على شهادات ماجستير أو دكتوراه، بينما تطالب نقابات المعلمين، بزيادة تعيين المدرسين. -

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