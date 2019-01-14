قرار هام من وزير التعليم العالي بشأن "طالب الحضن"

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه سيتواصل مع رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبدالباسط، لكى يتم التخفيف عن العقوبة التي صدرت بحق الطالب صاحب «فيديو الحضن»، وذلك خوفاً على مستقبله، قائلا: «هتدخل وابننا مش هنرضى يتاذى عشان عنده مستقبل وهنخفف العقوبة».
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، أن «الجامعة بها ضوابط وقوانين يجب أن تحترم، ولكن لم نرض أن نؤذي أي طالب»، موجهاً حديثه لعمرو أديب، مقدم البرنامج: «أعدك اننا هنخففها تماماً ومافيش حاجة هتأثر على مستقبل الطالب».