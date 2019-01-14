قرار هام من وزير التعليم العالي بشأن "طالب الحضن"

14 يناير 2019 - 11:17 م

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إنه سيتواصل مع رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبدالباسط، لكى يتم التخفيف عن العقوبة التي صدرت بحق الطالب صاحب «فيديو الحضن»، وذلك خوفاً على مستقبله، قائلا: «هتدخل وابننا مش هنرضى يتاذى عشان عنده مستقبل وهنخفف العقوبة».

