» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لرئيس الجابون

14 يناير 2019 - 11:19 م

غادر الرئيس الجابوني على بونجو المغرب الاثنين متوجهاً إلى ليبرفيل، أين سيترأس الثلاثاء مراسم أداء اليمين للحكومة الجديدة بعد أكثر من شهرين من الغياب عن بلاده، كما افادت أوساطه.



وتابعت المصادر ذاتها «اعتبر الأطباء أن هذه الرحلة لا تشكل أي خطر على صحته»، بعد شهرين من النقاهة إثر إصابته بجلطة في الدماغ أواخر أكتوبر الماضي.



وباتت صحة الرئيس الغابوني محل تكهنات في بلاده، وسط غياب معلومات رسمية مفصلة عنها منذ دخوله المستشفى في 24 أكتوبر في الرياض، ثم نقله إلى مستشفى عسكري بالرباط، ومنه إلى مقر سكني خاص في العاصمة المغربية.



وظهر الرئيس في 31 ديسمبر في شريط فيديو قصير مسجل في الرباط لتهنئة مواطنيه بالعام الجديد.



والاثنين الماضي، وقعت محاولة انقلاب في الغابون، وبرّر الانقلابيون تحركهم بالحالة الصحية لبونغو وتأثيرها على إدارة البلاد.

وأُعلن تشكيل حكومة جديدة ومكتب جديد للرئاسة في الجابون مساء السبت الماضي، في مقاطع فيديو مسجلة في المغرب.

