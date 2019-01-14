ماذا قال "أديب" عن تدخل شيخ الأزهر في واقعة "الحضن"؟

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتوجيه شيخ الأزهر بإعادة النظر في فصل طالبة واقعة "حضن منصورة"، مشيرا إلى أنه أعطى للمجتمع مثالا للتربية والاحتواء، والتعامل مع الشباب.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن الطيب كان في هذا الموقف أب رحيم، وأكد على قيمة الستر في الإسلام، موضحا أنه اتخذ هذا القرار بعدما نظر للوضع بعين شيخ الإسلام.

