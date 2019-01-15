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"مصر للطيران" تلغي رحلاتها لفرانكفورت لهذا السبب

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مصر للطيران
مصر للطيران

المصريون ووكالات

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قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتي الشركة من وإلى مطار فرانكفورت بألمانيا غدا الثلاثاء بسبب إضراب موظفي مطار فرانكفورت.
وأوضحت مصر للطيران، في بيان مساء اليوم، أنه تقرر إلغاء رحلتي الشركة من وإلى مطار فرانكفورت بألمانيا غدا الثلاثاء الموافق 15 يناير، وذلك نظرا لإعلان السلطات الألمانية قيام موظفي مطار فرانكفورت بإضراب يبدأ في الساعة الثانية فجر غد وينتهي في الثامنة مساء بتوقيت ألمانيا، ويترتب عليه إلغاء رحلة مصر للطيران رقم «MS785» التي تقلع في تمام 10:30 صباحا إلى فرانكفورت من مبنى الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي، وأيضاً إلغاء رحلة العودة رقم «MS786» التي كان من المقرر أن تغادر فرانكفورت في تمام الساعة 15:25 لتصل إلى القاهرة في مبنى الركاب رقم (3) في تمام 20:20 مساءً.
وقام مركز إتصالات مصر للطيران بالتواصل مع العملاء المسافرين على رحلات فرانكفورت لإبلاغهم بالتغييرات.

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