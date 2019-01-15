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إصابة أكثر من 40 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة في كابول

عرب وعالم

أفغانستان
أفغانستان

المصريون ووكالات

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صرح مسئولون أفغان، بأن أكثر من 40 شخصًا أصيبوا إثر انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة كابول اليوم الاثنين.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان، وحيد الله ماير، حصيلة المصابين في تغريدة على موقع تويتر.
وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الانفجار وقع مساء اليوم قرب منطقة "القرية الخضراء"، التي توجد بها مقرات العديد من المنظمات الأجنبية غير الحكومية، موضحًا أن نوعية السيارة التي استخدمت في تنفيذ الانفجار لم تعرف بعد.
وأضاف أن انتحاريًا ربما يكون قد فجر السيارة المحملة بالمتفجرات.

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