قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في رام الله

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المصريون ووكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، حي الطيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال تمركزوا في محيط دوار نبيل عمرو في الحي، واقتحمت بلدة بيتونيا جنوبي رام الله، ودخلوا في مواجهات عنيفة مع الشباب.
صادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحال التجارية، وألقى الشبان الحجارة نحو القوات التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.

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