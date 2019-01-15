  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:35 ص
بحث متقدم
نتنياهو لإيران: غادروا سوريا "وإلّا"

نتنياهو لإيران: غادروا سوريا سريعا.. و"إلّا"

الثورة التونسية

ماذا قال التونسيون فى الذكرى الثامنة لثورة الياسمين؟

النني

"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

صورة الخبر

«الزواج» حل مقترح لإنقاذ طالبة الحضن

أديب

"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

الإعلامي أحمد موسى

موسى للشباب: "الفلوس موجودة بدل المليار اتنين"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي"بلال بن رباح"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي "بلال بن رباح"

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين

الصفحة الأخيرة

اسود
اسود

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إغلاق الأقصى يفتح الطريق أمام حرب دينية

#

نقل سوق "الخميس" من طريق شوشة بسمالوط بالمنيا

#

سبب مؤلم وراء اعتذار "التموين" لمسنة على الهواء

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمجموعة من الأسود تفترش الطريق العام أمام السيارات وبداخلها مواطنون.

وأظهر مقطع الفيديو قيام 4 أسود بالتجول في وسط شارع سكاني مزدحم، وقد ساد الحدث لحظات ترقب مخيفة من قبل المواطنين الذين بقوا داخل سياراتهم.

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثّق ظهور أربعة أسود في شارع سكاني مزدحم في إحدى المدن الأفريقية.

وأظهر مقطع الفيديو قيام 4 أسود بالتجول في وسط شارع سكاني مزدحم، وقد ساد الحدث لحظات ترقب مخيفة من قبل المواطنين الذين بقوا داخل سياراتهم.

وتم تصوير المقطع في حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا، وعمل السائقون بمتابعة الأسود خلال تحركهم لمراقبة ما سيفعلونه لاحقا.

وتمت مشاركة الفيديو لأول مرة على فيسبوك من خلال صفحة بعنوان Lions Of Kruger Park And Sabi Sand"، ليحصد ملايين مشاهدات والكثير من التعليقات المفاجئة.

شاهد الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل إيقاف قطار الإسكندرية لإنقاذ رضيع من الموت
» تصدقت عن والدتي المتوفاة ورأيتها معي في البيت
» الأهلي يفاوض هذا اللاعب للإطاحة بـ"أزارو"
» وصلة رقص لـ"روبي" و"درة" على أنغام "ليه بيداري"
» شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين
» الأهلي يغادر إلى الجزائر للقاء شبيبة الساورة
» صورة "بيضة" تحصد ملايين المشاهدات على إنستجرام.. تعرف على السبب
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» مخرج فيلم الضيف: رفضت إسناد البطولة لهذا الممثل لأنه مسيحي
» منتج فيلم "لص بغداد" يقرر الاستغناء عن "السلطانة هويام"
» تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات