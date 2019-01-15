وزير الهجرة تكشف عن تعرضها لإصابة خطيرة لأول مرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، لأول مرة عن تعرضها للإصابة خلع بالكتف، مؤكدة أنها قامت بالسفر لدولة الكويت لحل مشكلة عامل مصري، رغم إصابتها بخلع في الكتف بمنطقة "الترقوة".

وقالت وزير الهجرة، خلال حوارها ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها كانت ممنوعة من تحريك ذراعها، لكن عندما علمت بمشكلة المواطن المصري "وحيد" وما حدث لها، أصرت على السفر للعمل على حل مشكلته بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الوقت بالإنابة.

وأشارت إلى أنها قامت بمقابلة وزيرة العمل الكويتية، وبعد ذلك ذهبت إلى "وحيد" في المستشفى لاطلاعه على ما اتفقت به مع وزيرة العمل الكويتية في مشكلته، معقبة: "وحيد يا حرام على السرير، وانا جنبه كنت مربوطة، محدش كان عارف من الوزير، ومين المريض".

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