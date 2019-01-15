» وصلة رقص لـ"روبي" و"درة" على أنغام "ليه بيداري"

15 يناير 2019 - 10:51 ص

نشرت الفنانة التونسية "درة" مقطع فيديو علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" من عيد ميلادها وهي تؤدي وصلة رقص مع الفنانة "روبي" على أنغام أغنية "ليه بيداري كده".

احتفلت الفنانة التونسية درة، بعيد ميلادها الـ39، بحضور عدد كبير من أصدقائها في الوسط الفني، وحضر الاحتفال كل من الفنان خالد سليم، أحمد السعدنى، روبى، نسرين أمين، أمير شاهين، نجلاء بدر، السيناريست تامر حبيب، محمد حفظى، المخرج عمرو سلامة، وأثناء الاحتفال تنافست كل من الفنانة درة و الفنانة روبى فى وصلة رقص على أغنية " ليه بيدارى كده".

وآخر أعمال الفنانة درة مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" والذى ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وعرض الجزء الأول فى يناير 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا وقام ببطولته الفنان هانى سلامة.

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