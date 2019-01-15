  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:35 ص
بحث متقدم
نتنياهو لإيران: غادروا سوريا "وإلّا"

نتنياهو لإيران: غادروا سوريا سريعا.. و"إلّا"

الثورة التونسية

ماذا قال التونسيون فى الذكرى الثامنة لثورة الياسمين؟

النني

"النني" يوجه رسالة لـ"أرسنال"

صورة الخبر

«الزواج» حل مقترح لإنقاذ طالبة الحضن

أديب

"أديب" يعلق على قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين يعتذر لطبيب الأهلي: "أنا آسف"

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

أسرار جديدة تكشف تحذير "صالح" من نهاية صدام

الإعلامي أحمد موسى

موسى للشباب: "الفلوس موجودة بدل المليار اتنين"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي"بلال بن رباح"

وزير جزائري يثير الجدل بسبب الصحابي "بلال بن رباح"

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

"العندليب".. أفضل من سيد قطب

ماذا قال التونسيون فى الذكرى الثامنة لثورة الياسمين؟

عرب وعالم

الثورة التونسية
الثورة التونسية

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الزهار من إيران: "طهران داعم حقيقي لشعبنا"

#

بعد 7سنوات من إطلاق سراحه.. أين جلعاد شاليط؟

#

مميش: بشائر الخير عن القناة تتوالى

#

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

احتفل عدد من التونسيين  بإحدى ضواحى العاصمة تسمى دوار هيشر بالذكرى الثامنة لثورة الياسمين والتى اندلعت فى 17 ديسمبر 2010 وأطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011، واجتمع الاهالى واصطحبتهم الفرق الموسيقية  والكشافة والراقصة الى جانب عدد من فنانى المونولوج .

وتحدث المواطنون عن ذكرياتهم مع الثورة ، فقال حمزة ضيف الله وهو طالب ثانوي يشرف على مجموعة رقص  انهم قاموا بهذه الثورة ليشعروا بآدميتهم مرددا :" لكن في النهاية أنا لست مواطناً الا في مستوى حرية التعبير وبات في امكاننا الآن أن نتحدث وهذا أمر جيد جدا، لكن لا أحد يسمعنا. وفي دوار هيشر الدولة لا وجود لها الا في مراكز الأمن ".

وأضاف مهندس الكمبيوتر العاطل سفيان جبالي أنه ليس نادماً على الثورة التي أنهت الاستبداد في تونس في 2011، لكن بعد ثماني سنوات تغلب المرارة على الأمل، وتابع قائلا: "فقد حصلنا منذ الثورة على الحرية، لكن ليس على الكرامة  ، ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديمقراطية السياسية بعد مجريات الربيع العربي، فان السلطة الاقتصادية لازالت متركزة بين أيدي أقلية في حين يشعر سكان الأطراف خصوصاً أنهم مستبعدون وتم التخلي عنهم ، اذا لم يتغير النظام في 2019 مع الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون كل ما حدث خسارة ".

ويقول عصام الهالى :"على الورق هناك برامج مساعدة ويضيف رب الأسرة الشاب لكن نسبة الفائدة تبلغ 21 في المئة وأنا لا اجد حلاً للأمر، يقول المسئولون أنهم يدعمون الشباب لكنهم يخدعوننا، لم يعد هناك مستقبل لنا  ، نحن بين أقلية هنا لا زالت تتمسك بأمل، الباقون يشعرون أنه تم التخلي عنهم وينتظرون في المقاهي ، نحن في سفينة يتنازع رباناها فيما بينهما، ويكتفيان بالنظر الى السفينة وهي تغرق» وهو يشير بذلك الى صراع السلطة القائم بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ".

وتقول خبيرة الاجتماع ألفت لملوم التي ترأس منظمة غير حكومية تهتم بالمناطق المهمشة في البلاد ان الثورة قامت على ثلاثة شعارات عمل وكرامة وحرية لكن العمل والكرامة لم يتحققا ، مشيرة الى بعض التقدم مع تخصيص حصة اجبارية للشباب دون 36 سنة بين مرشحي الانتخابات البلدية «ما سمح بدخول عدد كبير منهم الى المجالس البلدية» في 2018. قالت مستكملة :" شيء تم لتحسين مستوى العيش» اليومي للشباب الذين تعرض وضعهم الى تدهور حقيقي " ، وذلك وفقا لما جاء بتقرير ميدانى بجريدة الحياة اللندنية .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسالة عتاب من الباحث أحمد بان

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل إيقاف قطار الإسكندرية لإنقاذ رضيع من الموت
» تصدقت عن والدتي المتوفاة ورأيتها معي في البيت
» الأهلي يفاوض هذا اللاعب للإطاحة بـ"أزارو"
» وصلة رقص لـ"روبي" و"درة" على أنغام "ليه بيداري"
» شاهد.. أسود تفترش الطريق أمام المواطنين
» الأهلي يغادر إلى الجزائر للقاء شبيبة الساورة
» صورة "بيضة" تحصد ملايين المشاهدات على إنستجرام.. تعرف على السبب
» تسمم 35 طالب وإخلاء المدرسة خوفا من العدوى
» مخرج فيلم الضيف: رفضت إسناد البطولة لهذا الممثل لأنه مسيحي
» منتج فيلم "لص بغداد" يقرر الاستغناء عن "السلطانة هويام"
» تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات