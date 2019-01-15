"عاشور" يدافع عن نفسه في أولى جلسات محاكمته

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محاكمة

عاشور

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بدأت محكمة مستأنف المقطم، اليوم، نظر أولى جلسات استئناف سامح عاشور نقيب المحامين، على حكم حبسه عامين.

ووصل سامح عاشور محكمة جنوب القاهرة بزينهم لحضور الجلسة، حيث شهدت المحكمة تشديدات أمنية موسعة تزامنا مع حضور المئات من المتضامنين معه من أعضاء هيئة نقابة المحامين .

كانت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم، حددت جلسة 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على حبسه سنتين .

وكانت محكمة جنح المقطم، الخميس الماضي، قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018، لاتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة .

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسون لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيها نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم في ذلك عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي .

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