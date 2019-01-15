» تصدقت عن والدتي المتوفاة ورأيتها معي في البيت

15 يناير 2019 - 10:56 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تُوفيت والدتي رحمها الله وتصدقت لها بصدقة جارية. ثم رايت أنها ساكنة معى فى بيت واحد وكانت الحمدلله صحتها جيدة، وكنا مجتمعين و معى إخوتى الكبار، وكنت أبحث لها عن شقة أفضل من اللى ساكنه فيها. وفعلاً وجدت لها شقة أفضل و مساحتها أكبر و فى دور أعلى كتير وكانت مفروشة وفرشها جميل والحمدلله سكنت فيها وكانت مسرورة و مبسوطة. أرجو التفسير وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤيتك لأمك المتوفاه خيراً لك وفرج، وخير ما يرى الإنسان من الأموات والديه أحدهما أو كلاهما، وكون صحتها الحمد لله بخير دليل على حسن مستقرها عند المولى عز وجل وراحتها لأنها فى دار الحق، و كونها مسرورة فذلك يدل أيضا على حسن حالها وأنها في نعيم لقوله تعالى : ( وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ). ووجود إخوتك قوة لك لقوله تعالى : ( هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ) طه 30 : 31. وإذا كان التجمع غير المألوف بينكم فقد تكون مناسبة سارة وزيادة فى صلة الرحم.

وكونك وجدت للوالدة شقة أحسن وأكبر وأعلى وبها الفرش الجميل فهذه الرؤى الجميلة دليل على راحتها وقبول عملك وأنك وفقتى فى عمل الصدقة وقد تقبلها الله منك إن شاء الله وبسببها إزدادت الوالدة راحة وارتقاء وخاصةً أنها كانت في سرور و مبسوطة وذلك دليل على أنها من أهل الجنة لقوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ) عبس 38 : 39 . وكونها مقيمة معك أنت بالذات فهى تشكر عملك وبرك ودعائك وصدقتك عليها وهى فرحة بذلك. والله أعلم.

والتصدق والدعاء للأم بعد وفاتها هو البر بها وأدعو المولى عز وجل أن يرزقك خير هذه الرؤيا و أن يجعلها من أهل الجنة اللهم آمين.

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