» تفاصيل إيقاف قطار الإسكندرية لإنقاذ رضيع من الموت

15 يناير 2019 - 10:57 ص



روت الدكتورة وسام رمزي، طبيبة بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، تفاصيل إنقاذها لطفل رضيع من الموت داخل أحد القطارات.



وقالت "رمزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ، إنها طالبت بإيقاف القطار في محاولة منها لانقاذ الرضيع بنقله إلى إحدى المستشفيات القريبة، مشيرة إلى أن رئيس القطار تواصل مع سائق القطار وطالبه بالتوقف لوجود حالة إنسانية.



وأضافت أن سائق القطار في البداية رفض نظرا للمسئولية، حيث قد يصطدم به قطار آخر، لافتة إلى أن بعد عدة محاولات توقف القطار في محطة بنها لمدة 3 دقائق حتى يغادر الطفل وأسرته القطار.



وأوضحت أنهم وجدوا في استقبالهم بالمحطة إسعاف، وسيارة شرطة، وتم توصيل الطفل إلى مستشفى أطفال بنها بسيارة الإسعاف، مضيفة أن حالة الطفل الآن جيدة، كاشفة أنهم علمت أسرة الطفل أنه طفلا وحيدا، وجاء بعد 4 سنوات.

