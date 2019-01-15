تصريح مهم من مهاجم نيجيريا قبل مواجهة "صلاح"

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صرح اللاعب أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا المحترف بين صفوف ياتاي الصيني بأنه في انتظار مواجهة اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي معربا عن سعادته بهذه المواجهة الودية المرتقبه بين منتخب بلاده ومنتخب مصر في 26 مارس المقبل.

وقال المهاجم النيجيري لصحيفة "ripplesnigeria " النيجيرية، "محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين فى العالم، سعيد بمواجهته فى مباراة مصر ونيجيريا، لقد تحسن كثيراً منذ عودته لمسابقة الدورى الإنجليزى، وتطور مستواه للأفضل".

وأضاف مهاجم تشانجتشون ياتاى الصينى "ليفربول يمتلك المقومات التى تؤهله للحصول على لقب الدورى الإنجليزى فى ظل وجود لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وفان ديك بشرط ابتعاد لعنة الإصابات عنهما".

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 14 هدفاً مع الجابونى أوباميانج لاعب أرسنال، وهارى كين قائد توتنهام.


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