عرفات: تجديد 14 تشريعا لتنظيم النقل البحرى

15 يناير 2019 - 11:52 ص

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات إعادة النظر في 14 تشريعًا تنظم النقل البحري لوضع حوافز للمستثمرين في القطاع الخاص.

وأضاف عرفات خلال الجلسة العامة للبرلمان، بالامس الاثنين خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أن من ضمن الحوافز سيكون جزء يوجه في بناء السفن حتى لا يكون هناك فقط سفينة واحدة تعمل في النقل البحري.