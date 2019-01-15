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تسريب فيديو فاضح لمنى فاروق وشيما الحاج

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الممثلة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج
الممثلة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج

إيمان هاني

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فيديو

تسريب

نشطاء

مني فاروق

شيماء الحاج


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسربا تظهر خلاله الممثلة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج، في أوضاع مخلة وفاضحة في إحدى الجلسات الخاصة.

وأظهر الفيديو الفنانتين بملابس شبه عارية وفاضحة أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير وموجة هجوم واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن فاروق والحاج، كانتا في حالة سكر شديدة كما ظهر من طريقة تصرفاتهما في الفيديو. وتسبب مقطع الفيديو المسرب بغضب واستياء واسع في الشارع، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بكثافة في غضون ساعات قليلة وتصدرت أسمائهن موقع البحث الشهير "جوجل".

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