"الأهلي" يلجأ لمجلس الوزراء و5 جهات أخرى لمعاقبة رئيس الزمالك

15 يناير 2019 - 12:37 م

قدم النادي الأهلي صباح اليوم، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخمس جهات أخرى، يشكو فيها تجاوزات رئيس نادي الزمالك المتكررة عبر وسائل الإعلام في حق النادي وقياداته وجماهيره .

وجاء في المذكرة أن "النادي الأهلي فاض به الكيل من خروج رئيس الزمالك عن الآداب العامة والسلوك الرياضي، وخوضه في الأعراض وتشويه سمعة العائلات وتوجيه اتهامات كاذبة للأهلي وقياداته ـ على عكس الحقيقة ـ والتي يستند فيها الأهلي لمستنداته والتي طالب الجهات الرقابية في الدولة بالاطلاع عليها في أي وقت" .

وجاء أيضًا في شكوى الأهلي لرئيس الوزراء أن رئيس الزمالك يكيل السباب والشتائم في مناسبات مختلفة دون حسيب أو رقيب، ويحتمي بالحصانة البرلمانية التي تحول دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقًا للقانون، وأن النادي الأهلي قرر رفع الأمر لكافة الجهات المسئولة في الدولة؛ لأن اتهامات رئيس الزمالك الكاذبة تمس كيان الأهلي وتستفز جماهيره بل وتشعل الفتن في الوسط الرياضي، خاصة أن الأهلي ترفع كثيرًا في السابق عن تجاوزات رئيس الزمالك، لكنه مؤخرًا تخطى كل الحدود وخلق حالة من الاحتقان في الوقت الذي يأمل فيه النادي الأهلي ومسئوليه توحيد كافة الجماهير المصرية والبلاد تستعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في أفريقيا والمتمثل في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل.

وحذر النادي الأهلي من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين وتوجيه اتهامات كاذبة بدون سند أو دليل.

وناشد النادي الأهلي رئيس الوزراء بالتدخل لتنفيذ القانون ومثول رئيس الزمالك أمام جهات التحقيق وإيقاف خروجه الدائم عن السلوك العام الذي يتنافى مع كل قيم وأخلاقيات المجتمع المصري .

وكان محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني للنادي الأهلي قد تقدم بصفته وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب رئيس الزمالك، ولم يتم البت فيه حتى الآن؛ بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها والتي تحول دون خضوعه أمام جهات التحقيق لتنفيذ القانون.