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حسام البدري

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تعليق "البدري" على تراجع "آل الشيخ" عن بيع "بيراميدز"

الرياضة

حسام البدري
البدري

محمد الخرو

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أيد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، قرار تركي آل الشيخ، مالك النادي، بالتراجع عن بيع النادي بعد العروض الضخمة التي وصلت إليه لإنهاء الصفقة.

وقال "البدري" في تصريحات صحفية إن القرار سيعود بالنفع على الكرة في مصر خلال السنوات المقبلة.

كما أشاد البدري بالجهود المبذولة من قبل المستشار تركي آل الشيخ من أجل تطوير الرياضة وكرة القدم في الوطن العربي، بصفه عامه ومصر بصفة خاصة باعتباره رئيسا للاتحاد العربي، مشيرًا إلى أنه يبذل جهود كبيرة في سبيل إيجاد كيان مميز بحجم نادي بيراميدز الذي بات يعتبر أحد أهم الأندية المصرية والعربية في زمن قياسي.

وأضاف البدري أن آل الشيخ يسعى دائمًا لتطوير كرة القدم المصرية، وساهم في دعم العديد من الأندية، ما ساهم في زيادة قوة المنافسة وارتفاع القيمة التسويقية للمسابقة المحلية.

وأكد رئيس النادي أن المستشار تركي دائمًا ما يؤكد علي حبه لمصر وشعبها ورغبته في المساهمة باستثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة، ولا يمكن لأحد أن ينكر دوره الهائل في تطوير الكرة بمصر وضخ استثمارات ضخمة بها، بجانب دوره في تطوير الكرة العربية بفضل رئاسته للاتحاد العربي لكرة القدم.


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