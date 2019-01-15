التعلبم العالى: إجراء 69 جراحة عيون فى 3 أيام بالوادى الجديد

15 يناير 2019 - 12:54 م

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى تقريرا من الدكتور شريف كراويه مدير معهد بحوث أمراض العيون، بشأن تنظيم المعهد قافلة طبية لمدينة الخارجة بالوادي الجديد تضم نخبة من أفضل الأطباء والممرضين والفنيين، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية لأبناء المحافظة، وإجراء جراحات المياه البيضاء مجانا، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة أيام تم إجراء 69 جراحة منها 67 عملية كتاركتا وزرع عدسة، كما تم مناظرة 110 حالات تم تحويل بعضها للمعهد لاحتياجها تجهيزات أكثر تعقيدًا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن معهد بحوث أمراض العيون، يهدف إلى مكافحة أمراض العيون عن طريق إجراء البحوث والدراسات المعملية والإكلينيكية والوقائية والميدانية والإحصائية اللازمة لتطوير وسائل التشخيص والعلاج، وتقديم خدمة طبية على مستوى متقدم ومتطور في مجال تشخيص وعلاج وجراحة أمراض العيون، كما يقوم المعهد منذ عام 1989 بتنظيم قوافل طبية لكل المحافظات بشكل دوري لتقديم أفضل خدمة صحية لمكافحة أمراض العيون.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى نهاية البيان، إن الدور المجتمعي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في خدمة المجتمع في كافة المجالات، له أهمية كبرى.