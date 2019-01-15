فرض رسوم جديدة على تذاكر السينما والملاهى الليلية

15 يناير 2019 - 02:57 م

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" اليوم الثلاثاء في عددها رقم 12، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2018، بفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (2 مكررًا) من القانون رقم 63 لسنة 63 لسنة 1942 المشار إليه لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر 2017 ، وهذه الرسوم متعلقة بتذاكر السينما .

والجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2018 وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع القانون بفرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية، ونص التعديل على أن تذهب حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتضاف حصيلة الرسوم على موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن.

يذكر أن هذه ليست الزيادة الأولى في أسعار تذاكر السينما والملاهي الليلية، فخلال العامين الماضيين أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا بفرض هذه الرسوم الإضافية لصالح الأعمال الخيرية، بقيمة خمسة مليمات عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي، وخمسة مليمات عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، ومليمين عن كل رسالة برقية، بالإضافة إلى مليم عن كل رسالة بريدية.