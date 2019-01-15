زعيم عربي جديد يزور "الأسد"

15 يناير 2019 - 04:36 م

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا "واردة في أي وقت، وستكون قريبة".

وقال "الأحمد"، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية على هامش افتتاح هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مكتبا لها في دمشق، قال الأحمد: "زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا واردة في أي وقت، أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وليس سراً هناك من سبقني قبل أيام في زيارات غير معلنة، الزيارة واردة وأعتقد أنها ستكون قريبة إن شاء الله".

واعتبر الأحمد أن "سوريا تتعافى وخياراتها لا تزال واضحة وبوصلتها لا تزال تتجه صوب فلسطين، و(هذا) سيكون ليس فقط انعكاساً على القضية الفلسطينية، ونحن نواجه صفقة القرن وإنما أيضاً على عموم المنطقة".

ورأى الأحمد أن تلفزيون فلسطين سيكون صوت فلسطين في سوريا، وصوت سوريا في فلسطين وصوت الأمة العربية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قام، بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، قبل أسابيع، حيث عقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد. وتعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

وكان مصدر مطلع قال لوكالة "سبوتنيك" إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيقوم بزيارة إلى سوريا في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير، لكن سفير موريتانيا لدى سوريا، أعل أحمدو أعل، نفى ذلك وقال لـ"سبوتنيك" إنه لا يوجد أي تأكيد رسمي حول زيارة الرئيس الموريتاني إلى سوريا، حتى الآن، وبالفعل لم تقع الزيارة في الموعد المذكور.



