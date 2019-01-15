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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الطفل يوسف"

قضايا وحوادث

الطفل يوسف
ارشيفية

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الجنايات

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قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى قضية مقتل الطفل "يوسف العربى" لجلسة 13 مايو لضبط المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين - بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر فى مايو الماضى، بالسجن المشدد 7سنوات.

ولقى الطفل يوسف مصرعه أثناء وقوفه فى أحد المحلات عن طريق طلق نارى أصابه فى الرأس، تبين أنها أطلقت من حفل خطوبة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر.


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