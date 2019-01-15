» «بيكلي» يقود المقاصة للفوز على المقاولون العرب

15 يناير 2019 - 04:50 م

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا غاليًا على نظيره المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالدوري العام.

وتقدم محمد سمير بالهدف للمقاولون من ضربة جزاء في الدقيقة 31،وتعادل بيكلي المقاصة في الدقيقة 64 ثم عزز بيكلي تقدم المقاصة في الدقيقة 90.

ليقتنص المقاصة ثلاث نقاط غالية أمام المقاولون ويرفع رصيده للنقطة 30 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري ويتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 26 بالمركز الخامس.