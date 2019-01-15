الشرطة تفرق ثاني مظاهرة مسائية بالعاصمة السودانية

15 يناير 2019 - 10:38 م

أطلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقة "الثورات" بمدينة أم درمان غربي ولاية العاصمة السودانية، وهي ثاني مظاهرة مسائية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.



وخرجت المظاهرة بعد وقت قصير من انطلاق أخرى، في وقت سابق مساء الثلاثاء، في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم.



وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة.



وأفاد شهود عيان، أن عشرات المحتجين في أنحاء متفرقة من منطقة الثورات، استطاعوا التجمهر في حي "مرزوق"، بعد الانتشار الكثيف للشرطة والقوات الأمنية في منطقة الانطلاق المحددة للتظاهر بسوق "صابرين" أكبر أسواق المنطقة.



وأضاف الشهود أن الشرطة فرقت عشرات المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الحي.

