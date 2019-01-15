  • الثلاثاء 15 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

"أبو الغيط": ما أطلق عليه الربيع العربي كان تدميرًا عربيًا

الخطيب

"الأهلي" يتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد رئيس الزمالك

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على الاعتداء على مصرى في الأردن

مشايخ من برنامج لعلهم يفقهون

مشايخ بالأزهر في السينما لمشاهدة فيلم..تعرف على السر

البرلمان

العمل في المشاريع القومية بديلاً للحبس الاحتياطي

الجندي

الأزهر يرد على دعوة «الجندي» لـ «الطلاق برخصة»

مجلس النواب

المرافق العامة بـ «المجان» للفقراء لمدة عام

أحمد الطيب

الطيب: استبعادنا من "الأحوال الشخصية" عبث

صورة أرشيفية

مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟

عبد الناصر

في الذكري 101 لميلاده.. 5مواقف إنسانية لا تنسى لـ«عبدالناصر»

الشرطة تفرق ثاني مظاهرة مسائية بالعاصمة السودانية

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

توقيف 167 متظاهرا بباريس في الحراك التاسع لـ"السترات الصفراء"

#

السودان.. استئناف الدراسة بالجامعات تدريجيًا

#

3 قتلى و8 مصابين فى احتجاجات أم درمان بالسودان

#

السودان: فض احتجاجات في الخرطوم واعتقال العشرات

أطلقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقة "الثورات" بمدينة أم درمان غربي ولاية العاصمة السودانية، وهي ثاني مظاهرة مسائية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.
وخرجت المظاهرة بعد وقت قصير من انطلاق أخرى، في وقت سابق مساء الثلاثاء، في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم.
وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة.
وأفاد شهود عيان، أن عشرات المحتجين في أنحاء متفرقة من منطقة الثورات، استطاعوا التجمهر في حي "مرزوق"، بعد الانتشار الكثيف للشرطة والقوات الأمنية في منطقة الانطلاق المحددة للتظاهر بسوق "صابرين" أكبر أسواق المنطقة.
وأضاف الشهود أن الشرطة فرقت عشرات المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الحي.
و"الكلاكلة" و"الثورات"، من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالعاصمة السودانية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من تيريزا ماي على قرار البرلمان البريطاني
» القبض على مدير "التفتيش البحري" متلبسًا برشوة
» العموم البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي
» صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»
» زعيم عربي جديد يزور "الأسد"
» عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة
» الأهلي يوافق على انتقال «زكريا» للدوري السعودي
» سقوط شرطي بحوزته حشيش وأقراص مخدرة
» موعد عودة «ميسي» لمنتخب الأرجنتين
» الأمم المتحدة: عباس لم يطلب عضوية كاملة لفلسطين
» السعودية تشكل لجنة فريدة من نوعها لحسم مسألة نسوية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون