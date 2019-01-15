تبرئة رئيس كوت ديفوار جباجبو من جرائم حرب

15 يناير 2019 - 10:39 م

برّأت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، رئيس "كوت ديفوار" السابق، لوران غباغبو، من اتهامات تتعلق بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".



وأمر رئيس القضاة كونو تارفوسر بإخلاء سبيل غباغبو (73 عاما) فورا لعدم تمكن الادعاء من إثبات الاتهامات، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس.



كما أمر تارفوسر بإخلاء سبيل وزير الشباب السابق بلي جودي (47 عاما)، المتهم بالجرائم نفسها، التي تعود إلى نزاع نشب عقب نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2010.



وكان غباغبو قد رفض قبول هزيمته في تلك الانتخابات أمام منافسه الحسن واتارا (الرئيس الحالي)، مما تسبب في اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، حسب المصدر نفسه.



وعلى إثر ذلك واجه غباغبو اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم بينها "القتل والاغتصاب وممارسات غير إنسانية أثناء أعمال العنف".









