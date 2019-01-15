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مدرب ميلان: نمتلك تكتيكًا خاصًا لإيقاف رونالدو

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ميلان وانتر
ميلان وانتر

المصريون ووكالات

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قال جينارو غاتوزو المدير الفني لاي سي ميلان، إن فريقه يمتلك تكتيكًا خاصًا لإيقاف خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس، وذلك خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدًا الأربعاء في كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد غاتوزو "نحن نمتلك تكتيكًا خاصًا لإيقاف رونالدو فهو لاعب كبير، كما أنه ماكينة أهداف لا تهدأ".
وأضاف "أنا على ثقة كاملة في دعم الجماهير لفريقي خلال مباراة الغد، كما أن الفريق الذي سيقع في أخطاء أقل هو من سيتوّج باللقب".
واختتم غاتوزو تصريحاته بالقول "السعودية بلد متطور حيث أنني فوجئ بالتغيير بين الفترة التي لعبت فيها ضد اتحاد جدة عام 2003 والفترة الحالية".
ويتساوى الفريقان في عدد ألقاب السوبر الإيطالي، برصيد سبعة بطولات لكل منهما. -

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