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العموم البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

عرب وعالم

ماي
ماي

المصريون ووكالات

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بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

رفض مجلس العموم البريطاني بالإجماع، الثلاثاء، اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوت 432 عضوا في المجلس ضد الاتفاق مقابل تأييد 202 عضوا.

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