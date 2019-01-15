أول تعليق من "الخارجية" على الاعتداء على مصرى في الأردن

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تتابع وزارة الخارجية، من خلال سفارة مصر بالعاصمة الأردنية عمان سير التحقيقات الخاصة بالاعتداء على المواطن مصري عبدالجواد على المصري عبدالرحمن في مدينة إربد بشمال الأردن.
صرح بذلك السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الثلاثاء، وقال إن الوزارة تتابع عن كثب الحالة الصحية للمواطن الذي تعرض للاعتداء في مدينة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث توجه أعضاء من السفارة إلى المستشفى فور تلقيهم إخطارا بالواقعة من السلطات الأردنية.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن سفارة جمهورية مصر العربية في عَمان قامت أيضاً بتكليف المستشار القانوني للبعثة بمتابعة سير التحقيقات بالتنسيق مع السلطات الأمنية في مدينة إربد، حيث صدر قرار من المدعي العام الأردني باحتجاز المتسبب في الواقعة بسجن إربد على ذمة القضية.

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