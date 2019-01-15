أول تعليق من "الخارجية" على الاعتداء على مصرى في الأردن

15 يناير 2019 - 11:01 م

تتابع وزارة الخارجية، من خلال سفارة مصر بالعاصمة الأردنية عمان سير التحقيقات الخاصة بالاعتداء على المواطن مصري عبدالجواد على المصري عبدالرحمن في مدينة إربد بشمال الأردن.



صرح بذلك السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الثلاثاء، وقال إن الوزارة تتابع عن كثب الحالة الصحية للمواطن الذي تعرض للاعتداء في مدينة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث توجه أعضاء من السفارة إلى المستشفى فور تلقيهم إخطارا بالواقعة من السلطات الأردنية.

