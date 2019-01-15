» القبض على مدير "التفتيش البحري" متلبسًا برشوة

ألقى ضباط الرقابة الإدارية بالسويس القبض على مدير التفتيش البحري بهيئة السلامة البحرية متلبسًا بتلقي مبلغ مالي رشوة.



وقامت نيابة السويس برئاسة محمد الفيشاوي، رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، بتولي التحقيقات في الواقعة، بواسطة محمود عزت، وكيل النيابة.

وقامت نيابة السويس برئاسة محمد الفيشاوي، رئيس النيابة الجزئية، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس، بتولي التحقيقات في الواقعة، بواسطة محمود عزت، وكيل النيابة.

وتبين أن المتهم مسؤول عن إصدار التصاريح وشهادات سلامة وصلاحية السفن التجارية للإبحار، وبدونها لا يسمح للسفن التابعة للتوكيلات الملاحية بمغادرة الأرصفة أو العمل في نقل المؤن والخدمات للسفن التجارية العابرة للقناة، بحسب "المصري اليوم".

وتبين أن المتهم مسؤول عن إصدار التصاريح وشهادات سلامة وصلاحية السفن التجارية للإبحار، وبدونها لا يسمح للسفن التابعة للتوكيلات الملاحية بمغادرة الأرصفة أو العمل في نقل المؤن والخدمات للسفن التجارية العابرة للقناة، بحسب "المصري اليوم".