مفاجأة.. "الأرصاد" تبحث تغيير وصف المناخ في مصر

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن علماء الهيئة يبحثون الآن وصف مناخ مصر لتغيير معتقد أن مناخ مصر «حار جاف صيفًا.. معتدل ممطر شتاءً».



وأضاف «عبدالعال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» يوم الثلاثاء، أنه إذا توصل علماء الهيئة لتغيير وصف مناخ مصر، فسيتم إبلاغ وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي بذلك.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه اعتبارًا بعد غدًا الأربعاء، سيقل نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

