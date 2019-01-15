» أول تعليق من تيريزا ماي على قرار البرلمان البريطاني

15 يناير 2019 - 11:08 م

رفض مجلس العموم البريطاني، الغرفة السفلى من برلمان المملكة المتحدة، الموافقة على الصفقة بين لندن وبروكسل حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وصوت 432 عضوا من المجلس، في جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، ضد المصادقة على الصفقة، فيما أيدها 202 آخرون.



وفي كلمة ألقتها بعد التصويت، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن «مجلس العموم قال كلمته والحكومة ستصغي إليها»، إلا أنها اعتبرت أن هذا القرار لا يظهر أي شيء حول ما يدعمه البرلمان.



وشددت ماي على أنها لا تزال مصممة على ضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تريد الخروج من المنظمة دون اتفاق.

