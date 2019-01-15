"الأهلي" يتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد رئيس الزمالك

15 يناير 2019 - 11:17 م

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، إن التصعيد ضد ما بدر من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مستمر، وهناك المزيد من الخطوات التصعيدية في الفترة المقبلة، لكن المجلس ينتظر حاليا موقف مسؤولي الدولة.



وقام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بتقديم عدد من الشكاوي لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، ولجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية، ولجنة الأخلاق باتحاد الكرة المصري ووزير الشباب والرياضة ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك.



وأشار المتحدث الرسمي للنادي الأهلي في تصريحات لقناة «الأهلي»: «لن نقبل بأي تجاوز في حق أي رمز من رموز النادي الأهلي ومسؤوليه ولاعبيه وجماهيره، ولن نرد على التجاوزات بنفس الطريقة، الأهلي نادي كبير، ويتصرف دائما مثل الكبار، تم اللجوء للطرق الشرعية، وطرقنا أبواب مسؤولي الدولة المصرية».



وواصل: «مجلس الأهلي في الوقت الحالي، قدم كل الأوراق والشكاوي لمسؤولي الدولة المصرية، ننتظر رد فعلهم على هذا الأمر، لكن بكل تأكيد، الأهلي يعرف كيف يحصل على حقوقه، والتصعيد مستمر، وهناك خطوات تم دراستها بالفعل في هذا الملف».



وصرح «الأهلي دائما هناك علاقات جيدة تربطه بنادي الزمالك ومسؤوليه كونه القطب الثاني للرياضة المصرية، لكن الفترة الأخيرة، كان هناك اتهامات وتجاوزات من جانب رئيس الزمالك في حق مجلس إدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، والجميع يعلم أخلاقيات رئيس النادي الأهلي جيدا».



وشدد: «الأهلي يعمل في النور، ولا يوجد ما يخفيه على الرأي العام، الأهلي ليس دولة داخل الدولة، الأهلي مؤسسة وطنية، تعلم واجبتها جيدا تجاه الوطن، الأهلي دائما هو صانع السعادة للشعب المصري، وهو نادي الوطنية، أي إجراء قام به مجلس الأهلي كان وفقا للقانون».

