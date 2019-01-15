هذا ما قاله وزير التعليم العالي عن واقعة «حضن الجامعة»

15 يناير 2019 - 11:30 م

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه تواصل مع رئيس جامعة المنصورة لتخفيف العقوبة على طالب واقعة الحضن وقبول تظلمه، مؤكدًا أن العقاب يهدف إلى احترام الجامعة والحرم الجامعي واحترام القوانين وإرساء المفاهيم الصحيحة.

