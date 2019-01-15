» الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس

أكد الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من فجر الأربعاء وحتى صباح الخميس، سوف تقع البلاد تحت تاثير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مفادها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لنحو 5 درجات.
وأوضح "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أننا سنشهد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد ووسط سيناء، أي أن درجة الحرارة أقل من 5 درجات.
وأضاف خبير الأرصاد أننا سنشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا، لكنها لن تصل لحد العاصمفة، لكنها تؤثر على حركة الملاحة البحرية بالبحرين الاحمر والمتوسط، وهناك فرص لسقوط أمطار رعدية وغزيرة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواء في سيدي براني والسلوم ومطروح والإسكندرية، وشمال سينار ورفح المصرية والعريش، وهناك احتمال لسقوط أمطال خفيفة لمتوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري بعد ظهر الغد، متوقعًا أن نشهد تحسن في الأحوال الجوية اعتبارًا من الخميس المقبل.