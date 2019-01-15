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هذا هو موعد نقل الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

الحياة السياسية

العاصمة الإدارية لن تمول بأي مليم من الموازنة العامة
العاصمة الإدارية لن تمول بأي مليم من الموازنة العامة

المصريون ـ متابعات

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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سوف يتم نقل 51 ألف موظف للمقرات الجديدة للوزارات في العاصمة الإدارية الجيدة في عام 2020، بعد انتهاء أعمال الحي الحكومي، مشيرًا إلى أن الحي الحكومي يقع على مساحة 550 فدانًا.
وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، أنهم انتهوا من 50% من أعمال الحي الحكومة، وأنه في مرحلة التشطيبات النهائية.
وأشار إلى أن عمل الحكومة سيكون إلكترونيًا بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية، موضحًا أنه سيتم ميكنة كافة آليات الحكومة، وأنه سيتم نقل كافة الوزارات بالتزامن مع بعضهم البعض، وبالتنسيق بين كل الوزارات. 

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