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وزير التعليم: هذا هو هدف تسريب امتحانات أولى ثانوي

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم الثاني على التوالي هدفه نشر البلبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت تحقيق داخلي لمعرفة من وراء تسريب الامتحانات.
وقال الوزير، في تصريح له مساء الثلاثاء، إن الوزارة لن تتخذ أي إجراءات خلال الوقت الحالي، كما حدث خلال امتحانات الثانوية العامة منذ سنتين والذي كلف الدولة أكثر من مليار جنيه.
وأكد الوزير أن الخاسر الوحيد من تسريب الامتحانات هو الطالب الرافض للتعليم وفق النظام الجديد، مشيرًا إلى أن الامتحان التجريبي الثاني سيكون على التابلت الذي سيتم توزيعه يعد إجازة نصف العام.
وأضاف أن الامتحانات التي ستعقد في نهاية العام والتي ستحدد النجاح والرسوب، ستكون على التابلت أيضًا، ولن يتدخل فيها أي عنصر بشري وستكون عن طريق بنوك الأسئلة لذلك لن يكون هناك أي تسريب للامتحانات.

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