تامر أمين يصدم تركي آل الشيخ بهذا التصريح

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تركي آل الشيخ تامر أمين

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عقب الإعلامي تامر أمين، على المباراة التي جمعت كل من فريقي بيراميدز والإنتاج الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل رسميًا.
قال “أمين” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” عبر شاشة “النهار”، مساء اليوم الثلاثاء، “لكن عمليًا وواقع الأمر كان المفروض بيراميدز هو اللي يكسب، ليس لأن فرصه أكبر لأنه ظلم ظلمًا بينًا من طاقم التحكيم التونسي الذي كان يدير المباراة”.
تابع أن نادي بيراميدز أحرز هدفًا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، مُضيفًا: “الهدف كان صحيح مليار في المية، ومساعد الحكم والحكم الرئيسي حسبوها تسلل، وما أعرفش جابوا تسلل من أين”.
أردف أن بيراميدز حصل بعد ذلك على ضربة جزاء صحيحة، متابعًا: “يشوفها أي حد لو قاعد في الأقصر حتى”، ولكنها لم تحتسب وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، منوهًا أنه يرى ذلك ظلمًا كاملًا.
نوّه “أمين” أن إدارة حكام أجانب للمباراة كانت بناء على رغبة نادي بيراميدز، الذي كان يرى في بداية الدوري أن الحكام المصريين متحاملين على النادي، لافتًا إلى أنه كان ضد القرار، لأنه يرى أن الدوري المصري لا يحكمه إلا حكام مصريين، لأنهم على أعلى مستوى.
وجه “أمين” حديثه إلى مسئولي نادي بيراميدز، والمستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، قائلًا: “أيه رأيك دلوقت؟ آدي الحكام الأجانب اللي انتوا طلبتوهم هما اللي ظلموكم”، مُضيفًا: “الحكام الأجانب مش هما اللي هينصفوكم”.
ناشد إدارة نادي بيراميدز، بعدم جلب حكام أجانب لإدارة مباريات النادي مرة أخرى، لأن التجربة أثبتت فشلها، منوهًا عن أن الحكام المصريين هم من سيعطوا النادي حقه، مُضيفًا: “إذا كنت يا سيادة المستشار تركي آل الشيخ تدعم الرياضة المصرية، فمن واجبك دعم الحكام المصريين أيضًا”.


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